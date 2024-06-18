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Доходы бюджета от утильсбора в РФ выросли в 2,5 раза

В январе-марте 2024-го доходы бюджета от утилизационного сбора выросли почти в 2,5 раза по сравнению с 2023-м. По итогам I квартала поступления по этой статье составили 142 млрд рублей против 59 млрд на начало апреля годом ранее. Такие выводы приводятся в июньском докладе Счетной палаты (СП) об исполнении бюджета.

При этом по итогам 2024-го от утильсбора запланированы доходы в 967 млрд, сообщили в Минфине. Это почти в полтора раза больше таких поступлений за прошлый год (659 млрд), пишут «Известия».

На 17 июня удалось собрать чуть больше трети прогнозируемых доходов — 292 млрд рублей, добавили в ведомстве. Там пояснили: большая часть из них — сбор именно на ввозимые транспортные средства, так как для производимой в РФ техники действует отсрочка платежей до IV квартала 2024-го.

Рост доходов от утильсбора по сравнению с 2023-м связан с повышением ставок на отдельные категории транспортных средств, пояснили в Минфине. Кроме того, увеличивается количество ввозимых из-за рубежа в Россию машин.

«Тем не менее до конца года прогнозируется небольшой спад спроса из-за высоких цен на автомобили. Многие дилеры опасаются резкого роста стоимости на импорт после нового пакета санкций США, вынуждающего привязывать рубль к китайскому юаню. Это может привести к падению продаж уже к концу III квартала, что отразится и на сборах в бюджет», — отметил эксперт экономического факультета РУДН Тимофей Мазурчук.