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Лидер группы «Руки вверх» приехал в женский монастырь

Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков вместе с семьей посетил Свято-Никольский Черноостровский женский монастырь в Малоярославце Калужской области сегодня, 26 июня.

Фото: kaluga-poisk.ru

Семья Жуковых ознакомилась с достопримечательностями и историей монастыря, осмотрели помещения, где учатся воспитанницы, пишет kaluga-poisk.ru. Состоялась и встреча с настоятельницей игуменьей матушкой Николаей. Они обговорили возможность совместного участия в форумах, которые проходят в Малоярославецком районе, а также участие воспитанниц в различных мероприятиях. Также шла речь о восстановлении храма в деревне Боболи.

Ранее Сергей Жуков купил земельный участок в Ильинском Малоярославецкого района.