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Назван самый вредный способ приготовления рыбы

Какой способ приготовления делает рыбу наиболее вредной для здоровья, объяснил автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов.

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Многие любят побаловать себя вяленой или копченой рыбой под пенные напитки, особенно летом. Но из-за высокого содержания соли такая закуска может причинить вред здоровью, отметил автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов. Кроме того, если рыба не подвергалась долгой тепловой обработке или замораживанию при температуре ниже 20 градусов, в ней могут быть паразиты, предостерег он.

«Вяленая рыба – наверное, самая вредная из всех, в ней больше всего соли, особенно в мелкой. Плюс к этому есть опасность паразитов, потому что часто вялят рыбу мелких карповых пород, таких как вобла, плотва, язь, жерех – они являются рискованными по описторхозу. Это очень неприятное паразитарное заболевание, его возбудителя еще называют кошачьей двуусткой. Ее личинки обитают в мясе карповых рыб и могут поселиться в нашей печени, отравляя нам жизнь, вызывая боли, создавая проблемы с пищеварением. И избавляться от этого паразита надо довольно токсичными препаратами. Так что вяленая рыба – это продукт имени русской рулетки», – предупредил Сергей Малоземов.

Копчение тоже имеет свои минусы, продолжил эксперт.

«Копчение, особенно горячее, добавляет в рыбу довольно много бензопирена, продукта горения полициклического ароматического углеводорода, который увеличивает риск развития онкологических заболеваний. Холодное копчение в этом смысле чуть лучше, но оно хуже убивает паразитов», – уточнил Сергей Малоземов.

Если покупать копченую рыбу, то лучше выбирать морскую, пишет радио Sputnik.

«В морской рыбе реже встречаются паразиты, особенно в аквакультурной, искусственно выращенной. Например, в нашей стране прекрасно развилась индустрия выращивания радужной форели. В разных уголках страны ее разводят, и во всех крупных торговых сетях она есть. Эту копченую красную рыбку можно абсолютно безопасно покупать, паразитов там не бывает. Но при этом надо помнить про умеренность, потому что соли там все равно достаточно много», – заключил Сергей Малоземов.