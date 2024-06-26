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Лукашенко поделился способом восстановления после тяжелой рабочей недели

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, как быстро восстановиться после напряжённой рабочей недели - нужно посетить малую родину и почерпнуть там силы.

Во время посещения республиканского праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»), который проходит на малой родине президента в Могилевской области, Лукашенко признался, что июль - один из самых тяжелых месяцев в работе главы государства. По его словам, в этот период проходит большое количество массовых мероприятий, в активную фазу вступает уборочная кампания. А в этот раз отпечаток наложила и международная повестка: недавно он вернулся с саммита Шанхайской организации сотрудничества, который проходил в Астане, пишет РИА Новости.

«И после этой нагрузки, когда ты приходишь на свою родную землю, ты как будто окунаешься в другой мир. Это действительно, не как будто, это - другой мир. Ты приходишь к своим истокам, здесь тебе лучше, проще. И буквально за сутки ты становишься здоровым, сильным, как и раньше в те времена, когда ты ходил по этой земле. Ты очень быстро восстанавливаешься», - приводит слова президента агентство Белта.

Вместе с тем Лукашенко признался, что чувствует повышенную ответственность, когда приезжает в родные места, и это чувство ответственности не притупилось за три десятка лет его нахождения у власти.

«И это все отсюда, от этой земли: ценить людей, дарить им счастье, делать все для того, чтобы они о тебе просто плохо не думали. На этой земле я родился. Здесь я учился, здесь мои корни»,-подчеркнул Александр Лукашенко.