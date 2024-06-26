В России и мире

В Минсельхозе не видят рисков для нового урожая из-за аномальной жары

В Минсельхозе не видят рисков для нового урожая из-за аномальной жары. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с влиянием погоды и возможных дополнительных издержках производителей.

«В условиях современного интенсивного растениеводства риски воздействия аномальных температур на культуры, по большей части, уже заложены в производственный процесс и минимизированы за счет применения агротехнологических приемов, в первую очередь мелиорации. К тому же существенный объем овощей выращивают в закрытом грунте, который не зависит от погодных условий», — заявили в пресс-службе министерства.

Также там отметили, что с учетом показателей валового сбора и ценовой динамики в министерстве не ожидают существенного подорожания плодоовощной продукции в этом году, пишут «Известия».