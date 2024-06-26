Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
карта отдыха и туризма
мунреформа 2.0 навстречу ЕДГ
новый взгляд на бизнес
Кабельный потенциал
чем полезен хоумстейджинг?
творожные истории
модульный отдых
шоу каскадеров
«Чистая вода» в Псковской области
«Банщикам» закон не писан?
обзор
Оплатить ЖКХ через Госуслуги
ENERGY кешбэк-игра
вакансий хоть отбавляй
 
 
 
ещё В России и мире 26.06.2024 15:010 Лидер группы «Руки вверх» приехал в женский монастырь 18.07.2024 09:150 Эксперт назвала недооцененный россиянами продукт для сердца и кожи 18.07.2024 09:000 Спрос на вахтовых сотрудников подскочил на почти 70% 18.07.2024 08:400 ФНС предупредит Роспотребнадзор о незаконном общепите 18.07.2024 07:000 В РФ хотят запретить покупку и эксплуатацию глушилок GPS без разрешения Минобороны 18.07.2024 02:260 Джо Байден заразился коронавирусом
 
 
 
Самое популярное 15.07.2024 07:411 Мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальных служб 17.07.2024 16:220 Двое детей и двое взрослых погибли в результате столкновения «Ласточки» с автомобилем в Ленобласти - очевидцы 14.07.2024 13:356 Шествие женщин в красных платьях состоялось в Пскове. ВИДЕО 17.07.2024 13:259 Кадры решают уйти 13.07.2024 09:380 Еще семь псковичей погибли в ходе СВО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

ФНС предупредит Роспотребнадзор о незаконном общепите

18.07.2024 08:40|ПсковКомментариев: 0

После ЧП с отравлением граждан ботулотоксином Роспотребнадзор нашел способ контролировать рынок общепита, пищевых производств и розничной торговли. С 1 марта 2025 года служба будет оперативно получать от ФНС сведения о новых игроках — в частности, по какому адресу организации или ИП зарегистрировали кассу и пробили первый чек. Это следует из поправок в закон «О применении контрольно-кассовой техники…». Их подготовил Минфин по инициативе Роспотребнадзора, уточнили в службе.

«Цель — закрепить право налоговых органов передавать Роспотребнадзору сведения об адресе и месте применения контрольно-кассовой техники пользователем, а также о дате формирования им первого кассового чека. Это нужно, чтобы получать достоверную информацию о начале деятельности таких объектов. Сейчас не все юридические лица и индивидуальные предприниматели выполняют свою обязанность уведомлять Роспотребнадзор об этом», — сказали в пресс-службе федеральной службы.

В пресс-службе Минфина отметили, что эта мера позволит предотвратить нарушения, которые связаны с началом деятельности организаций. Кассовые чеки содержат много информации, напомнили в «Платформе ОФД».

Так, Роспотребнадзор может получить сведения о наименовании компании, ИНН, месте и времени расчета, ФИО кассира, название товара и многое другое.

Согласно действующим правилам, самостоятельно уведомлять надзорную службу о старте работы обязаны заведения общепита, розничная торговля, пищевые производства, пишут «Известия». Регулятор заносит эти сведения в одноименный реестр, пояснил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. На основе этого списка до введения в 2022-м моратория Роспотребнадзор составлял ежегодные расписания по плановым проверкам. Далее данные реестра учитывались при определении категории риска предприятий.

Теги: #общепит
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы реагируете на звонки телефонных мошенников?
В опросе приняло участие 167 человек
18.07.2024, 09:150 Эксперт назвала недооцененный россиянами продукт для сердца и кожи 18.07.2024, 09:140 Меры поддержки фермеров в Псковской области обсудили на брифинге в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО 18.07.2024, 09:000 Спрос на вахтовых сотрудников подскочил на почти 70% 18.07.2024, 08:400 ФНС предупредит Роспотребнадзор о незаконном общепите
18.07.2024, 08:200 У партий остается менее суток на выдвижение кандидатов в органы местного самоуправления Псковской области  18.07.2024, 08:000 Tele2 предлагает псковичам свыше 50 уникальных туристических активностей 18.07.2024, 07:400 Более 20 млрд на развитие инициатив получила Псковская область благодаря московскому представительству 18.07.2024, 07:200 Глава Псковского района обсудила дальнейшее сотрудничество с руководителем «Моглино»
18.07.2024, 07:000 В РФ хотят запретить покупку и эксплуатацию глушилок GPS без разрешения Минобороны 18.07.2024, 03:190 Погибшие в ДТП с «Ласточкой» за две недели проехали 3600 километров 18.07.2024, 02:260 Джо Байден заразился коронавирусом 18.07.2024, 00:280 Юлия Пересильд споет на крыше
17.07.2024, 22:000 Наставники патриотического воспитания из Псковской области могут принять участие в конкурсе «Быть, а не казаться!» 17.07.2024, 21:550 В Калужской области появился первый в России органический сидр 17.07.2024, 21:450 Сколько часов сна необходимо для оптимальной работы мозга, рассказали ученые 17.07.2024, 21:400 Дети сотрудников Псковского филиала Университета ФСИН нарисовали своих родителей
17.07.2024, 21:270 Фотофакт: Грозовая туча нависла над Псковом 17.07.2024, 21:200 Специалист областного центра семьи провела лекцию для сотрудников псковского УФСИН 17.07.2024, 21:090 Более 15 километров дороги Толкачево – Себеж – Заситино приводят к нормативу по дорожному нацпроекту 17.07.2024, 21:030 Момент столкновения поезда «Ласточка» и автомобиля сняли на видео в Ленобласти
17.07.2024, 21:000 Зампрокурора области организует личный прием граждан в Красногородском округе 17.07.2024, 20:510 Александр Козловский передал книги в Гдовскую и Плюсскую библиотеки 17.07.2024, 20:450 Пассажиров попавшей в ДТП «Ласточки» в Ленобласти забрал резервный поезд 17.07.2024, 20:400 Большинство псковичей содержат рабочий стол в идеальном порядке — опрос
17.07.2024, 20:320 День поселка Локня отпразднуют 17 августа 17.07.2024, 20:200 Капремонт поликлиники в Гдове близится к завершению 17.07.2024, 20:080 «Ребёнок в детском кресле вылетел как из катапульты»: очевидцы рассказали про аварию с поездом 17.07.2024, 20:000 Почти две тысячи псковичей получают пособие по уходу за нетрудоспособными гражданами
17.07.2024, 19:540 Ремонт 17 ФАПов планируют в Псковской области 17.07.2024, 19:400 Шесть новых модулей ввели в эксплуатацию в кемпинге «Велино» в Гдовском районе 17.07.2024, 19:200 Псковичи отдали два миллиона рублей мошенникам после разговоров по телефону 17.07.2024, 19:100 Матвиенко рассказала о неоднократных попытках мошенников обмануть ее
17.07.2024, 19:000 Псковская фабрика «Славянка» заняла первое место в региональном этапе всероссийского конкурса 17.07.2024, 18:550 «Собственной персоной»: Александр Козловский об итогах праймериз, старте избирательной кампании и работе в парламенте. ВИДЕО 17.07.2024, 18:400 Юные псковичи могут принять участие во всероссийском конкурсе стихов и песен о светофоре 17.07.2024, 18:330 Экс-активист КПРФ выдвинут на выборы в Гдове партией соцзащиты
17.07.2024, 18:171 Константин Болотин о тарифе на отведение поверхностных сточных вод в Пскове 17.07.2024, 18:120 Дополнительную стипендию для медалистов-целевиков введут в Псковской области 17.07.2024, 18:110 Тело мужчины с признаками утопления обнаружили в Пустошкинском районе 17.07.2024, 18:100 Александр Козловский: Предварительное голосование «Единой России» прошло планово
17.07.2024, 18:050 Фотовыставка «Освобождение. Путь к Победе» открылась в Пскове 17.07.2024, 17:590 Три семейные фермы в Псковской области получат в этом году господдержку 17.07.2024, 17:540 Александр Козловский: В связи со сменой секретаря Генсовета в «Единой России» кардинальных изменений ждать не стоит 17.07.2024, 17:440 Состоялся второй кастинг псковской «Битвы талантов»
17.07.2024, 17:380 Три проекта псковских фермеров претендуют на получение федерального гранта «Агротуризм» 17.07.2024, 17:280 Каждый третий ипотечный заёмщик хочет строить дом сам — ВТБ 17.07.2024, 17:221 Александр Козловский: Цель оппозиции — дестабилизировать ситуацию 17.07.2024, 17:120 Очевидцы публикуют фотографии с места страшного ДТП с участием «Ласточки» в Ленобласти
17.07.2024, 17:070 Стартап по развитию мараловодства хотят запустить в Псковской области 17.07.2024, 16:570 Александр Козловский: «Единая Россия» направит весь партийный ресурс на выборы главы Гдовского района 17.07.2024, 16:470 Пять сильных вспышек зафиксированы в среду на Солнце - ученые 17.07.2024, 16:340 Движение поездов остановили после аварии с «Ласточкой» в Ленобласти
17.07.2024, 16:330 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 17 июля 17.07.2024, 16:220 Двое детей и двое взрослых погибли в результате столкновения «Ласточки» с автомобилем в Ленобласти - очевидцы 17.07.2024, 16:080 Поезд «Ласточка» Петербург - Псков столкнулся с автомобилем в Ленобласти 17.07.2024, 16:000 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о мерах поддержки псковских фермеров
17.07.2024, 15:500 Промежуточные итоги капремонта псковских школ подвели в «Единой России» 17.07.2024, 15:390 Автор обновил содержание краеведческой книги «Овсище в алмазах» 17.07.2024, 15:270 Совет Федерации одобрил закон о социальных банковских вкладах 17.07.2024, 15:160 Когда станет известно имя нового сенатора от Псковской области, рассказал Александр Козловский
17.07.2024, 14:591 Велосипедиста с пассажиром сбил водитель автомобиля в Пскове 17.07.2024, 14:540 Чемпионат по морскому троеборью состоялся в Себеже 17.07.2024, 14:430 Профилактику гибели людей на водоемах обсудили на онлайн-брифинге в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО 17.07.2024, 14:310 Важные для псковичей новые законы перечислил депутат Госдумы
17.07.2024, 14:200 До конца июля действует акция на йогурты «Молочные продукты Пушкиногорья» 17.07.2024, 14:100 Александр Козловский провел встречу с железнодорожниками в Дно 17.07.2024, 14:040 Инвестиционные паспорта для муниципалитетов разрабатывают в Псковской области 17.07.2024, 13:502 Прошло 10 лет со дня катастрофы рейса MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур
17.07.2024, 13:400 Псковичей призвали не оставлять детей одних на доске для сапсерфинга 17.07.2024, 13:259 Кадры решают уйти 17.07.2024, 13:200 В Госдуму внесли проект об увеличении маткапитала в регионах с низким уровнем рождаемости 17.07.2024, 13:140 Грозы и дожди ожидаются в Псковской области ночью 18 июля
17.07.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Александром Козловским 17.07.2024, 12:570 Лучших выпускников псковских школ пригласили на торжественный прием в правительство. ФОТО 17.07.2024, 12:520 Более 20 пляжей оборудованы для купания на территории Псковской области 17.07.2024, 12:360 Свой результат на ЕГЭ после пересдачи смогли улучшить около 73% школьников
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru