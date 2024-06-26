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ФНС предупредит Роспотребнадзор о незаконном общепите

После ЧП с отравлением граждан ботулотоксином Роспотребнадзор нашел способ контролировать рынок общепита, пищевых производств и розничной торговли. С 1 марта 2025 года служба будет оперативно получать от ФНС сведения о новых игроках — в частности, по какому адресу организации или ИП зарегистрировали кассу и пробили первый чек. Это следует из поправок в закон «О применении контрольно-кассовой техники…». Их подготовил Минфин по инициативе Роспотребнадзора, уточнили в службе.

«Цель — закрепить право налоговых органов передавать Роспотребнадзору сведения об адресе и месте применения контрольно-кассовой техники пользователем, а также о дате формирования им первого кассового чека. Это нужно, чтобы получать достоверную информацию о начале деятельности таких объектов. Сейчас не все юридические лица и индивидуальные предприниматели выполняют свою обязанность уведомлять Роспотребнадзор об этом», — сказали в пресс-службе федеральной службы.

В пресс-службе Минфина отметили, что эта мера позволит предотвратить нарушения, которые связаны с началом деятельности организаций. Кассовые чеки содержат много информации, напомнили в «Платформе ОФД».

Так, Роспотребнадзор может получить сведения о наименовании компании, ИНН, месте и времени расчета, ФИО кассира, название товара и многое другое.

Согласно действующим правилам, самостоятельно уведомлять надзорную службу о старте работы обязаны заведения общепита, розничная торговля, пищевые производства, пишут «Известия». Регулятор заносит эти сведения в одноименный реестр, пояснил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. На основе этого списка до введения в 2022-м моратория Роспотребнадзор составлял ежегодные расписания по плановым проверкам. Далее данные реестра учитывались при определении категории риска предприятий.