В России и мире

Сеть плавучих заправок для маломерных судов предложили создать в России

В России могут создать сеть плавучих заправок для маломерных судов. Такая инициатива обсуждалась на совещании замглавы Минэкономразвития Дмитрия Вахрукова, это следует из протокола.

«Развитие сети заправок, в том числе плавучих, — это необходимость в условиях развития внутреннего туризма. Речной транспорт всегда был самым дешевым и для перевозки пассажиров, и для перевозки грузов. Необходимость развития инфраструктуры на водных путях существует», — пояснил зампред экспертного совета всероссийского конкурса «АЗС России» Игорь Маслов.

Однако инфраструктура в этой сфере в настоящее время не упорядочена, отметил Маслов. По его словам, начать следует с точной оценки логистики и определения точек, где потребуются плавучие автомобильные заправочные станции (АЗС), пишут «Известия».

В России налажена система бункеровки только для крупных судов и практически отсутствует заправочная инфраструктура для малотоннажного водного транспорта (гидроциклов, лодок, яхт), отметил гендиректор ООО «ЭдАн Инжиниринг» (производитель заправочного оборудования) Эдуард Анимаев. В итоге владельцы такого транспорта зачастую вынуждены заправлять его из канистр, так как специальные заправочные объекты для него единичны, пояснил специалист.

«Сейчас, в достаточно активный теплый сезон, вопрос речного малотоннажного транспорта весьма актуален. И, действительно, для заправки людям приходится идти на ухищрения — хранить и перемещать (не всегда безопасным способом) топливо в канистрах. И инфраструктуры правда не хватает. Решить данный вопрос можно было бы путем установки на сезон мобильных заправок или заправок контейнерного типа», — подчеркнул президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.