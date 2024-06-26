Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Легкий пар Городские бани
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Готовим сами как в ресторане
в ресторане «Гельдт» «Театральный бардак»
карта отдыха и туризма
Господин Рейтингомер
Кружки и секции для детей
Первый урожай черной смородины
Лонгрид мифы о молоке
нейросетевой Пушкин
 
 
 
ещё В России и мире 26.06.2024 15:010 Лидер группы «Руки вверх» приехал в женский монастырь 22.09.2024 22:070 Вандал разгромил могилу Александра Маслякова 22.09.2024 21:001 На Wildberries в скором времени запустятся несколько обновлений 22.09.2024 20:200 Похолодание и дожди ожидаются на Северо-Западе уже на этой неделе 22.09.2024 20:000 Аналитик оценил перспективы продаж iPhone 16 в России 22.09.2024 19:401 Россия вошла в топ-30 стран с самым дешёвым вином
 
 
 
Самое популярное 17.09.2024 13:2921 Автобусную станцию оборудуют на первом этаже железнодорожного вокзала в Пскове 17.09.2024 17:5823 Фермерский рынок за 245 миллионов рублей хотят построить в Пскове 20.09.2024 12:184 Стоимость проезда в общественном транспорте подорожает в Пскове и области 18.09.2024 16:576 Суд арестовал имущество Александра Грацкого 19.09.2024 09:306 Эстония открыла военную базу в 80 километрах от Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Аналитик оценил перспективы продаж iPhone 16 в России

22.09.2024 20:00|ПсковКомментариев: 0

В России стартовали продажи iPhone 16. Не торопиться с приобретением нового смартфон Apple рекомендует ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Эксперты утверждают, что цена на новый iPhone 16, в зависимости от комплектации и продавца, может составлять более 90 тысяч рублей. И это отпугнет российских покупателей, считает аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин, тем более новинка не слишком отличается от предыдущего iPhone, пишет радио Sputnik.

«Цены достаточно высоки, при этом отличий от предыдущего iPhone практически нет, за исключением новой клавиши, все остальное остается таким же, поэтому высокого спроса первые несколько месяцев не будет. Смартфоны Apple являются люксовыми устройствами, в которых вы 40% платите за марку компании. Если говорить о возможностях, они ничем не отличаются от предыдущего поколения, более того, камеры остались ровно теми же», – отметил Эльдар Муртазин.

Аналитик рекомендует не торопиться с покупкой iPhone 16.

«Смысла брать сейчас iPhone 16 нет. Если вам действительно нужен iPhone, стоит подождать несколько месяцев, пока цены не устаканятся, не станут ниже. Мы уже видим, что во всем мире достаточно низкий спрос, люди не ищут эти аппараты, презентацию смотрели меньше людей, чем обычно. Время iPhone ушло. На сегодняшний день компания Apple – это компания одного продукта, больше половины продаж занимает iPhone, и они не могут прекратить его выпускать, они будут штамповать новые модели до бесконечности, другое дело, что в них мало что меняют, поэтому интерес к iPhone падает», – подытожил Эльдар Муртазин.

 

Теги: #финансовая грамотность #айфон
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как оцениваете инфраструктуру для велосипедистов в Пскове?
В опросе приняло участие 194 человека
22.09.2024, 22:100 Фестиваль уличной культуры «Плеск». ФОТОРЕПОРТАЖ 22.09.2024, 22:070 Вандал разгромил могилу Александра Маслякова 22.09.2024, 21:510 Псковичи завоевали 12 медалей на соревнованиях по зимнему плаванию в Великом Новгороде 22.09.2024, 21:230 Две медали привезли псковички с чемпионата России по пилонному спорту
22.09.2024, 21:001 На Wildberries в скором времени запустятся несколько обновлений 22.09.2024, 20:400 Фотофакт: На площади Ленина в Пскове разбирают плитку 22.09.2024, 20:200 Похолодание и дожди ожидаются на Северо-Западе уже на этой неделе 22.09.2024, 20:000 Аналитик оценил перспективы продаж iPhone 16 в России
22.09.2024, 19:401 Россия вошла в топ-30 стран с самым дешёвым вином 22.09.2024, 19:200 Ночью на Псковскую область опустится туман 22.09.2024, 19:000 ФК «Луки-Энергия» проиграл «Зениту-2» 22.09.2024, 18:380 Концерт «Прекрасный клавесин» для дошкольников прошёл в Пскове
22.09.2024, 18:130 Мужчина подозревается в убийстве сожительницы в Пскове 22.09.2024, 17:470 Псковские военнослужащие получат выплаты за выполнение задач в Курской и Белгородской областях 22.09.2024, 17:202 Праздник яблочного урожая отметили в правительстве Псковской области 22.09.2024, 17:030 Псковские школьники попробовали свои силы в воркауте
22.09.2024, 16:400 Актёры из Санкт-Петербурга прочли стихотворения А.С. Пушкина в Святогорском монастыре 22.09.2024, 16:300 В Пскове прошёл 119-й забег «Пять вёрст» 22.09.2024, 15:540 В УФСИН России по Псковской области почтили память трагически погибших коллег 22.09.2024, 15:200 4 из 10 псковичей пойдут на работу с симптомами ОРВИ - опрос
22.09.2024, 15:000 В Германии нашли ранее неизвестное произведение Моцарта 22.09.2024, 14:400 Советами, как безопасно растопить печь после простоя, поделились в МЧС 22.09.2024, 14:201 Жители Пыталово замечают в своих подвалах змей 22.09.2024, 14:000 Появился список членов жюри для кастинга на конкурс Мисс и Миссис Псков 2024
22.09.2024, 13:400 Судебные приставы приняли участие в турнире по настольному теннису 22.09.2024, 13:200 В Пскове стартовал фестиваль уличной культуры «Плеск» 22.09.2024, 13:051 В Великих Луках нужны люди с машинами для помощи пенсионерам и инвалидам из Торопца 22.09.2024, 13:000 Большой осенний концерт TattooIN прошел вчера в Пскове в баре «Нора». ФОТО
22.09.2024, 12:400 Каждый ребенок Псковской области раз в год может пройти обследование в центре здоровья детей 22.09.2024, 12:200 Ночные заморозки до -4 градусов ожидаются в Псковской области 23 сентября 22.09.2024, 12:000 Директор Великолукского медколледжа стал лауреатом конкурса #МЫВМЕСТЕ 22.09.2024, 11:401 Видеофакт: Робопес гуляет по FjordPlaza
22.09.2024, 11:200 В скифском кургане Туннуг в Долине царей нашли 7 тысяч предметов 22.09.2024, 11:000 Штраф для водителей увеличат до 10 тысяч рублей 22.09.2024, 10:401 Потерявшим имущество людям из-за атаки БПЛА выплатят компенсации 22.09.2024, 10:200 Студент Псковского агротехнического колледжа занял III место в Чемпионате высоких технологий-2024
22.09.2024, 10:001 Жители Великих Лук жалуются на «опасный» люк 22.09.2024, 09:400 Воскресная прогулка «Сентябрь на Сокольнице» пройдет 22 сентября 22.09.2024, 09:200 Диетолог предупредила об опасности пельменей 22.09.2024, 09:000 Кинолог назвал главную ошибку собаководов
21.09.2024, 21:410 16 команд приняли участие в фестивале плова в Островском районе 21.09.2024, 21:270 На территории Псковской области ожидается туман 21.09.2024, 20:570 С 2025 года сдавшие нормы ГТО могут получить налоговый вычет 21.09.2024, 20:370 Псковские археологи рассказали о судьбе найденных на раскопах артефактов
21.09.2024, 19:540 Новые пушкинские спектакли анонсировал Владимир Рецептер в «Михайловском» 21.09.2024, 19:460 От нового пешеходного моста через Пскову стартует пробежка по городу для всех желающих 21.09.2024, 19:160 С 24 сентября по 31 октября будет ограничено движение по улице Германа в Пскове 21.09.2024, 18:530 Престольный праздник отмечает Снетогорский монастырь
21.09.2024, 18:280 Ночью 22 и 23 сентября на дорогах Псковской области возможна гололедица 21.09.2024, 17:560 Псковским водителям напомнили правила пересечения железнодорожных переездов 21.09.2024, 17:430 Минобрнауки обновило перечень вступительных испытаний в университеты 21.09.2024, 17:280 Делегация из Псковской области приняла участие в молодежном образовательном форуме «Ладога»
21.09.2024, 16:580 Оперный певец Владислав Верестников умер на 78-м году жизни 21.09.2024, 16:310 Великолукские полицейские продолжают розыск пропавшего пять лет назад мужчины 21.09.2024, 16:031 В Великих Луках наградили участников ярмарки «Осень-2024» 21.09.2024, 15:460 Уголовная ответственность грозит задержанным в Пскове и Невеле нетрезвым водителям
21.09.2024, 15:181 Роспотребнадзор назвал симптомы нового варианта коронавирусной инфекции 21.09.2024, 14:552 18 человек обучается в «Школе фермера» в Псковской области 21.09.2024, 14:400 22 и 23 сентября на территории Псковской области ожидаются заморозки 21.09.2024, 14:220 Более миллиона рублей потеряли жители Пскова, Великих Лук, Острова и Дно после общения с мошенниками
21.09.2024, 13:460 Фасады домов возле новой детской площадки на Четырех Углах планируется обновить 21.09.2024, 13:250 Турнир по настольному теннису проходит в псковском «Олимпе». ФОТО 21.09.2024, 13:070 Два автомобиля столкнулись на улице Кузнецкой в Пскове 21.09.2024, 12:401 Волонтеры Великих Лук помогают приехавшим в город жителям Тверской области
21.09.2024, 12:120 Возобновлено движение по федеральной трассе М-9 «Балтия» 21.09.2024, 12:020 Ульяновский губернатор наградил директора музея-заповедника «Михайловское» 21.09.2024, 11:580 Это по любви 21.09.2024, 11:380 Борис Елкин рекомендует псковичам в выходные найти трех новых барсиков на улицах города
21.09.2024, 11:073 Концерт группы «Конец фильма» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 21.09.2024, 10:500 Фотофакт: Идут приготовления к сельскохозяйственной ярмарке в Пушкиногорском районе 21.09.2024, 10:300 Сельскохозяйственные ярмарки проходят в районах Псковской области 21.09.2024, 10:260 Закрыт для движения участок трассы М-9 в районе Куньи и поворота на Усвяты
21.09.2024, 10:130 На спектакль «Барышня-крестьянка» в «Михайловское» приехали школьники из Псковской области и из Санкт-Петербурга 21.09.2024, 10:000 «День сока» готовятся провести в великолукской деревне Полибино 21.09.2024, 09:440 На участке трассы М-9 «Балтия» в Тверской области временно закрыто движение 21.09.2024, 09:400 Гастрономический фестиваль плова открывается в Островском районе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru