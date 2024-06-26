В России и мире

Аналитик оценил перспективы продаж iPhone 16 в России

В России стартовали продажи iPhone 16. Не торопиться с приобретением нового смартфон Apple рекомендует ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Эксперты утверждают, что цена на новый iPhone 16, в зависимости от комплектации и продавца, может составлять более 90 тысяч рублей. И это отпугнет российских покупателей, считает аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин, тем более новинка не слишком отличается от предыдущего iPhone, пишет радио Sputnik.

«Цены достаточно высоки, при этом отличий от предыдущего iPhone практически нет, за исключением новой клавиши, все остальное остается таким же, поэтому высокого спроса первые несколько месяцев не будет. Смартфоны Apple являются люксовыми устройствами, в которых вы 40% платите за марку компании. Если говорить о возможностях, они ничем не отличаются от предыдущего поколения, более того, камеры остались ровно теми же», – отметил Эльдар Муртазин.

Аналитик рекомендует не торопиться с покупкой iPhone 16.

«Смысла брать сейчас iPhone 16 нет. Если вам действительно нужен iPhone, стоит подождать несколько месяцев, пока цены не устаканятся, не станут ниже. Мы уже видим, что во всем мире достаточно низкий спрос, люди не ищут эти аппараты, презентацию смотрели меньше людей, чем обычно. Время iPhone ушло. На сегодняшний день компания Apple – это компания одного продукта, больше половины продаж занимает iPhone, и они не могут прекратить его выпускать, они будут штамповать новые модели до бесконечности, другое дело, что в них мало что меняют, поэтому интерес к iPhone падает», – подытожил Эльдар Муртазин.