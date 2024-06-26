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Похолодание и дожди ожидаются на Северо-Западе уже на этой неделе

Похолодания ожидаются на всей территории Северо-Запада на предстоящей неделе. В начале недели дождевые тучи смогут пробиться только на север региона, поэтому в южной части воздух может прогреваться до +18…+23°. Но во второй половине периода погода станет портиться во всех регионах, а также похолодает в среднем на 3–4°, сообщает метеоцентр Фобос.

В начале недели на погоде Южной России скажется влияние циклона, поэтому пройдут локальные грозовые дожди. Но во второй половине периода облака начнут рассеиваться и погода наладится. Преобладающая температура днём на Кавказе, в Крыму, низовьях Волги и Дона +22…+27°, на Кубани до +24…+29°. Морская вода у берегов Крыма 20…23°, на Черноморском побережье 23…26°.

На Средней Волге погодой будет управлять антициклон, поэтому в регионе существенные осадки маловероятны. В первые дни воздух сможет прогреться только до +11…+16°, но затем столбики термометров сумеют прибавить 4–5° к своим показаниям.

В Центральной России фон атмосферного давления будет повышенным, так что будет преобладать солнечная погода, и только в четверг-пятницу на крайнем западе могут брызнуть небольшие дожди. В такой ситуации дневная температура будет повышаться – в начале недели +14…+19°, во второй половине до +19…+24°.

На Урале по вине уходящего циклона в первые дни пройдут небольшие дожди, днём только +8…+13°. Затем погода наладится и солнце прогреет остывший воздух до +15…+20°.

Жителей Южной Сибири ждёт похолодание. Вначале арктическое вторжение охватит только запад региона, а на востоке воздух ещё сможет прогреться до +16…+21°. Во второй половине периода дыхание Арктики доберётся и до Енисея, и на всей территории региона дневная температура не превысит +5…+10°.

На юг Дальнего Востока благодаря гребню азиатского антициклона солнечно, днём в Приамурье и Приморье до +17…+22°. И лишь в четверг-пятницу небо затянут дождевые тучи и станет на 3–4° прохладнее.

В Санкт-Петребурге вплоть до среды условий для развития дождевой облачности не будет, и уже ко вторнику дневная температура повысится до +19…+22°. Но затем на берегах Невы ожидаются небольшие ливни, и станет на 3–4° прохладнее.

В Москве будет преобладать солнечная и сухая погода. В начале недели +15…+18°, во второй половине периода до +20…+23°.