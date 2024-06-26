В России и мире

На Wildberries в скором времени запустятся несколько обновлений

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала в своем Telegram-канале, какие обновления произойдут на платформе в ближайшее время: так, например, сначала на сайте, а потом в приложении появится раздел «Тренды» с оригинальными товарами популярных брендов.

«Сегодня хочется рассказать вам о наших новостях и планах. Впереди – высокий сезон. Мы начинаем к нему готовиться и уже провели ряд обновлений. На сайте запускаем раздел «Тренд» для оригинальных товаров популярных брендов, чуть позже он появится и в мобильном приложении», - рассказал основательница платформы.

Также у продавцов площадки появится возможность устанавливать минимальную цену товара для участия в «автоакциях» - по словам Бакальчук, это актуально в период с большим количеством акций, пишет Прайм.

Вместе с тем компания планирует в скором времени запустить несколько новых складов в нескольких регионах России.

«Расширение складской сети позволяет сохранять быструю скорость доставки, развивать дополнительную инфраструктуру вокруг логоцентров, предоставлять локальным производителям доступ к широкой сети дистрибуции товара по всей России и странам присутствия», - отметила Бакальчук.