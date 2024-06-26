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Чем опасна гиперопека взрослых над детьми, рассказала психолог

Гиперопека со стороны взрослых может нанести ребенку психологическую травму, считает основатель и руководитель психологического центра «Ланг», психолог Сергей Ланг. Он пояснил, в каких случаях родители начинают излишне заботиться о детях.

«Часто такое бывает у матерей, которые остаются без отношений с мужчиной, и всю свою любовь, заботу, жизнь выстраивают только вокруг ребенка. Таким образом они все свои страхи, переживания, полностью проецируют на него: с этими не дружи – они могут быть опасны, туда не ходи – тебя могут "подставить". Соответственно, ребенок получает психологическую травму. Или взять пары, которые долгое время не могли иметь детей. Появляется ребенок, и они пытаются все за него делать, забывая о себе. Или те же обеспеченные родители, которые покупают детям к 18 годам супердорогие машины, квартиры, и ребенок вообще теряет мотивацию, ориентиры в жизни – куда идти, как развиваться, что делать? Это все ломает психику», – предупредил Сергей Ланг.

По его словам, в результате ребенок плохо социализируется, не умеет принимать самостоятельных решений, везде, кроме дома, видит враждебность, пишет радио Sputnik. Чтобы решить вопрос с гиперопекой, надо научиться доверять, считает психолог.

«У таких родителей отсутствует доверие к своему ребенку как к взрослому самостоятельному человеку. Необходимо действовать из позиции "я тебе доверяю, ты у меня взрослый, вот тебе деньги, сходи в магазин, купи то-то и то-то", давать ему сначала маленькие поручения, потом большие, сказать ему, чтобы он, например, прибрался в комнате, сам сделал уроки», – рекомендует Сергей Ланг.