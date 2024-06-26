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Врач назвала тех, кому нельзя есть рис

Рис не рекомендуется есть людям, страдающим запорами, при этом он полезен детям и взрослым c проблемами, вызванными повышенной кислотностью, рассказала врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.

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«Вреден рис тем, кто страдает запорами, так как это продукт, содержащий крахмал, он замедляет перистальтику кишечника, в связи с чем крепит. Для всех остальных людей в умеренном количестве рис полезен, так как содержит углеводы, полезные витамины и минералы, но при этом низкокалорийный», - сказала Светлана Ильяшенко.

Также, по словам гастроэнтеролога, рис полезно есть детям, так как он не вызывает аллергии, а его консистенция обволакивает стенки кишечника и помогает маленьким пациентам, страдающим от повышенной кислотности и расстройств желудка, пишет РИА Новости.