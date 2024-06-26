В России и мире

В России стали есть больше рыбы

Потребление рыбы в России за 2023 год выросло на 2% и превысило 22 килограмма на человека, сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

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«22,5 килограмма в год - столько рыбы в меню среднего жителя России. Это на 2% больше, чем в 2022 году», - сказал он.

По его словам, по итогам 2023 года рыбная продукция опередила молоко и молочные продукты, яйца и сахар по темпам роста потребления. Самый высокий уровень потребления рыбы на Дальнем Востоке - там россияне едят почти 26 килограммов ежегодно. Вторую строчку по потреблению занимает Центральный федеральный округ с 24,6 килограмма рыбы на человека в год.

Кроме того, в прошлом году потребление рыбных полуфабрикатов и готовых изделий выросло на 14%, хотя они все еще занимают небольшую долю во всей категории «рыба и рыбопродукция», пишет РИА Новости.

По мнению Зверева, дорожная карта по повышению потребления рыбы, которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина, должна включать рабочие механизмы по повышению не только популярности, но и доступности продукции. Речь, в частности, о субсидировании доставки рыбы, развитии логистической инфраструктуры, масштабировании программы «доступная рыба». «Свои предложения в Минсельхоз мы уже отправили», - добавил он.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что доля рыбы в продуктовой корзине россиян по итогам 2023 года составила чуть более двух процентов, но цена на нее достаточно высокая. Тогда же она указала, что сложившуюся ситуацию необходимо проанализировать вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, подчеркнув, что при повышении налоговой нагрузки на предприятия отрасли будут расти и цены. Комментируя выступление, Зверев отмечал, что ассоциация разделяет обеспокоенность главы Совфеда финансовой ситуацией в отрасли.