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Россиянка приревновала мужа к женщинам на улице и пырнула его ножом

На почве ревности 37-летняя жительница Калуги ударила своего мужа ножом. Её обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По данным полиции, калужанка на своей кухне готовила еду и поссорилась с мужем - супруг оказывал знаки внимания посторонним женщинам на улице. В ходе конфликта мужчина стал кричать на жену и подошел близко. Калужанка с ножом в руках повернулась в сторону возлюбленного и ударила его в правый бок. Заметив, что у мужчины пошла кровь, его супруга вызвала скорую помощь. Мужчина выжил, но его здоровью был причинен тяжкий вред, пишет Kaluga-poisk.ru.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд, который скоро примет решение.