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В России и мире

Медведев советует слушать музыку разных жанров

03.11.2024 16:00|ПсковКомментариев: 0

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что видит в музыке способ отдыха. По его мнению, нужно слушать музыку разных жанров, чтобы получить от нее удовольствие.

«Я вижу в этом, ну, некий способ отдыха. Потому что, знаете, как вот ты заходишь в музей. Нельзя все время любоваться на классические полотна, иногда надо посмотреть и в сторону импрессионистов. И не важно, что тебе ближе, но надо посмотреть. То же самое и в музыке. Нужно слушать разную музыку, тогда ты получаешь от этого удовольствие. Хотя и у нас сейчас очень много хорошей классической музыки, хорошего джаза. Так что послушать есть что», - поделился политик.

Медведев рассказал, что в детстве и юности слушал классический рок, в том числе британский, который был тогда популярен, пишет ТАСС. «Потом я стал чуть постарше и начал слушать джаз. Потом стал еще постарше и стал слушать классическую музыку. Но, в принципе, я слушаю разную музыку», - добавил он.

Журналист устроил политику блиц-опрос, в ходе которого Медведев выбирал одного из двух коллективов - представителей классического рока, который ему больше нравится. Между Steppenwolf и Creedence Clearwater Revival он выбрал CCR, между AC/DC и Metallica - AC/DC, между Nirvana и Rage Against the Machine - Nirvana. Однако между Led Zeppelin и Deep Purple Медведев сделать четкий выбор не смог. «Deep Purple, но Led Zeppelin не хуже», - сказал политик. 

Теги: #музыка
Источник: Псковская Лента Новостей
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