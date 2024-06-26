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В РФ готовят ужесточение правил торговли маслом и запчастями для авто

В России готовят ужесточение оборота автомасел и запчастей. Уровень подделок среди импортных брендов превысил 50%. Контрафактную продукцию предлагают блокировать на кассах при продаже, а на все виды техжидкостей и деталей для машин распространить обязательную маркировку.

Об этом рассказали на круглом столе в комитете по регламенту Совфеда с участием представителей Минпромторга, Росстандарта, Минэкономразвития, ФАС, Роспотребнадзора, отраслевых ассоциаций и предпринимателей, пишут «Известия».

По результатам слушаний за подписью председателя комитета Вячеслава Тимченко в Минпромторг и правительство направлены письма с предложением подключить автопродукцию и смазочные материалы к государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ).

В документе предложено автоматически блокировать на кассах продажу контрафактных смазочных материалов и автожидкостей. Для обеспечения технической возможности этого сенаторы хотят инициировать изменения в постановление правительства №1944, регламентирующее правила допуска к ГИС МТ. Отсутствие информации о товаре в этой системе может служить основанием для запрета его продажи, следует из письма Вячеслава Тимченко.

Указанная мера может распространяться на любые организации, которые занимаются подобным видом деятельности, в том числе маркетплейсы и мастерские по техобслуживанию транспортных средств.