В России и мире

Google Play будет блокировать платежи в российских приложениях

Google Play с 26 декабря приостанавливает на неопределенный срок проведение платежей за приложения разработчикам с банковскими счетами, зарегистрированными в России. Об этом говорится в уведомлении компании, адресованном продавцам. Скриншот документа размещен на портале Habr.

В марте 2022 года Google отключил показ рекламы в России, а позже прекратила монетизацию просмотров на YouTube для российских пользователей на YouTube. Это не затронуло аудиторию из других стран, пишет «Коммерсантъ». В мае того же года компания запретила российским разработчикам загружать и обновлять платные приложения в Google Play, что лишило их возможности монетизации в России.