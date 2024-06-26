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Советский бард Вадим Мищук умер на 69-м году жизни

Советский бард-исполнитель Вадим Мищук умер в возрасте 68 лет. Информация об этом появилась на сайте Грушинского фестиваля, участником которого он был не один раз.

«Очень горькие новости. Сегодня не стало нашего друга — Вадима Мищука. Мы ждали Вадима на Зимний Грушинский, но судьба распорядилась иначе. Будем помнить всегда. И петь песни с его гениальной музыкой», — сказано в публикации.

Вадим Мищук родился в 1956 году в Риге. В 1989 году вместе со своим братом Валерием переехал в Москву, где они начали выступать дуэтом в жанре авторской песни. Братья гастролировали по России, а также по городам зарубежья. Аккомпанировали себе на шестиструнных гитарах. C 1998 года были участниками творческого проекта «Песни нашего века», пишет РИА Новости. После смерти брата боровшегося с онкологическим заболеванием, в 2022 году Вадим Мищук продолжил сольную карьеру и являлся музыкальным руководителем проекта «Песни нашего времени».