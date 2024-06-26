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В Эстонии планируют построить завод боевых взрывчатых веществ

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Hanno Pevkur) представил на рассмотрение правительства предложение о создании военного завода боевых взрывчатых веществ.

«Завод будет построен как контролируемое государством стратегическое производственное предприятие, которое создаст сильную экосистему для производства боеприпасов в оборонном промышленном парке», - сообщила в четверг пресс-служба правительства.

Необходимость создания производственных мощностей для создания взрывчатых веществ для боеприпасов Минобороны объясняет войной на Украине.

Завод предлагается разместить в оборонном промышленном парке.

Создание такого парка предусмотрено специальной государственной программой в волостях Люганузе, Ляэне-Нигула и Пярну. Он ориентирован на производство боеприпасов и взрывчатых веществ.

Правительство дало согласие министерству обороны на использование государственного недвижимого имущества и предоставило права на застройку земель на запланированной территории сроком до 70 лет, пишет «Интерфакс».