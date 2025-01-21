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Дональд Трамп объявил о признании в США только двух гендеров

После инаугурации президент США Дональд Трамп подписал более 200 новых указов. Президент объявил, что сделает политикой США признание лишь мужского и женского полов.

Фото: © AP Photo / Chip Somodevilla

Как следует из ряда новых указов, в энергетическом секторе будет также введен режим ЧП, что позволит отменить множество решений бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена и начать активное бурение нефтегазовых скважин. Кроме того, по информации СМИ, от работы отстранят более 50 сотрудников нацбезопасности, которые называли скандал с ноутбуком Хантера Байдена, сына экс-президента, «российской дезинформацией».

Трамп также закроет все программы инклюзивности на федеральном уровне. Кроме того, республиканец снова выйдет из Парижского соглашения по климату. Ожидаются и имиджевые указы — так, Мексиканский залив теперь станет называться Американским, а гора Денали — Мак-Кинли (в честь 25-го президента США).

Трамп уже поручил госдепартаменту реализовывать политику защиты национальных интересов по принципу «Америка прежде всего», следует из документа Белого дома, пишут «Известия».

«Это и вопрос миграции, это и вопрос с сексуальными меньшинствами, это и вопрос с инклюзивностью, это и вопросы по налогам. Он расширит разрешение на добычу полезных ископаемых в США, отменит ряд запретов Байдена. Все заявления, которые были по Панамскому каналу, по Гренландии, это всё тоже вопрос обеспечения нацбезопасности страны в западном полушарии. Здесь Трамп будет ставить Америку прежде всего», — сказал программный менеджер Российского совета по международным делам Константин Суховерхов.