В России и мире

Трамп собирается «довольно скоро» поговорить с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что намеревается встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время, пишет «Интерфакс».

«Мы собираемся поговорить с президентом Путиным довольно скоро», - сказал Трамп журналистам в ходе пресс-конференции.

По его словам, он готов встретиться с президентом России в любое время, когда тот захочет.

Американский лидер в очередной раз повторил утверждения, что кризис на Украине не случился бы, если бы он находился у власти. Он также считает, что президент Украины Владимир Зеленский хочет мира.

«Президент Зеленский хотел бы добиться мира, но для того, чтобы танцевать танго, нужны двое», - отметил Трамп.

Президент США предположил, что может ввести санкции против Москвы, если президент России не сядет за стол переговоров.

«Звучит правдоподобно», - заявил Трамп в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что «изучит», будет ли Вашингтон отправлять дополнительное оружие на Украину.