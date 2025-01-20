В России и мире

В Петербурге проведут беседу с водителем автобуса, прервавшим рейс ради молитвы

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» проведет профилактические беседы с водителями автобусов после того, как один из них прервал рейс, чтобы совершить молитву, сообщили в пресс-службе предприятия.

Ранее в ряде СМИ и Telegram-канале появилась информация и видео о том, что водитель в Петербурге остановил городской автобус с пассажирами, чтобы совершить религиозный обряд, пишет РИА Новости.

«Инцидент, зафиксированный на видео, носит не системный характер и вызван трагическими обстоятельствами в семье водителя автобуса. Водитель работает на предприятии с сентября 2023 года. Нареканий со стороны руководства парка к нему не было. СПб ГУП "Пассажиравтотранс" благодарит пассажиров за понимание и приносит извинения за доставленные неудобства», - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что с водительским составом будут проведены профилактические беседы.

«Вместе с тем дополнительно будет организовано проведение профилактических бесед с водительским составом предприятия о необходимости проведения религиозных обрядов в период межрейсового отдыха», - говорится в сообщении.