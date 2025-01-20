В России и мире

В Эстонии не подтвердили возможное закрытие границы с Россией

В Налогово-таможенном департаменте (НТД) Эстонии не подтвердили информацию о возможном закрытии границы с Россией в ближайшее время. Об этом сообщила порталу телерадиовещания ERR таможенный инспектор Нарвского погранпункта Татьяна Забалуева.

«Я как представитель Налогово-таможенного департамента не могу подтвердить эту информацию», — сказала она отметив, что работает в учреждении, которое не принимает решения, а исполняет их.

Если поступит соответствующий приказ от правительства страны, то департамент и все жители страны узнают об этом, добавила Забалуева.