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Минсельхоз прогнозирует в России рост цен на хлеб на уровне инфляции

Динамика цен на хлеб в России будет соответствовать темпам инфляции, подорожание зерна в ценах уже отыграно, заявил журналистам заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Титов.

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«Себестоимость производства хлеба растет постоянно. Зерно в себестоимости производства хлеба не является основной составляющей. В принципе, как мы видим динамику цены на хлеб, тот рост цен на зерновую группу, которая есть на сегодняшний день, в цене уже отыгран. Поэтому дальше мы ориентируемся на то, что рост цен на хлеб будет плюс-минус соответствовать общей динамике инфляции», - объяснил Титов.

По данным Росстата, хлеб и хлебобулочные изделия в России в 2024 году подорожали на 13,2%. С начала текущего года, по данным Росстата, стоимость хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки выросла на 0,75%, пишут РИА Новости.