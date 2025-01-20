В России и мире

Уровень рождаемости в России приближается к самому низкому показателю

Уровень рождаемости в России приблизился к показателю 2000 года, заявил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко на заседании экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике.

«Абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 года, отличавшегося одним из самых низких значений данного показателя за всю историю современной России», — сказал он.

Среди причин Фисенко назвал сокращение числа женщин репродуктивного возраста и снижение интенсивности деторождения.

По словам замминистра, наиболее низкие показатели отмечаются в Ленинградской области, Смоленске, Мордовии, Рязани и Туле, а положительный баланс естественного прироста в 2024 году фиксировался в 13 субъектах Российской Федерации, в основном в Республиках Северного Кавказа. Самые высокие показатели рождаемости наблюдаются в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Кабардино-Балкарской Республике, Ингушетии.

При этом, по словам Фисенко, после 2027 года в России ожидается увеличение интенсивности деторождения.

Ранее президент России Владимир Путин, подводя итоги Года семьи, назвал улучшение демографической ситуации и повышение благосостояния российских семей приоритетной общенациональной целью, пишут РИА Новости.