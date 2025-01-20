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Несколько бывших заместителей Чубайса задержали в Москве за злоупотребление полномочиями

В Москве задержаны четыре бывших топ-менеджера компании «Роснано», среди которых трое экс-заместителей бывшего председателя правления корпорации Анатолия Чубайса.

Отмечается, что им вменяется нецелевое расходование средств на сумму 45 миллиардов рублей (статья 285 УК РФ). Возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Имена двоих задержанных уже известны — это бывший исполнительный директор ОАО «Роснано» Борис Подольский и бывший заместитель исполнительного директора — управляющий директор по финансам корпорации Артур Галстян. Имя самого Чубайса фигурирует только в показаниях свидетелей, процессуального статуса у него нет, пишут «Известия».

До этого, 17 января, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и депутат Андрей Луговой обратились к главе Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину с просьбой инициировать проверку деятельности Чубайса на предмет преступлений. В том числе это касается периода с 22 сентября 2008 года по 3 декабря 2020-го, когда Чубайс был председателем правления «Роснано».

Ранее, 23 октября прошлого года, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что реформа российской электроэнергетики, которая прошла под руководством Чубайса, привела только к обогащению экономиста, поэтому его нужно экстрадировать в Россию.