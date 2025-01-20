В России и мире

Стоимость кофе в мире достигла максимума за последние 47 лет

Стоимость кофе в мире достигла максимума за последние 47 лет - за 2024 год цены на робусту подскочили более чем в два раза, арабика же в свою очередь подорожала на 80%. Об этом рассказали в пресс-службе компании «МилФудс» (Кофейный бренд Poetti, экс-Paulig в России).

В пятницу биржевые цены на арабику обновили рекорд - стоимость превысила 8,25 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.42 мск стоимость мартовского фьючерса на кофе арабика снижалась на 0,52%, до 3,7145 доллара за фунт (около 8 189 долларов за тонну). А в ходе торгов показатель максимально поднимался до рекордных 3,753 доллара за фунт, или почти 8 274 доллара за тонну.

«За прошедший год цены на робусту подскочили более чем в два раза, арабика же в свою очередь подорожала на 80%. Таким образом стоимость зеленого зерна достигла максимальной отметки за последние 47 лет», - сообщили в компании.

Производитель сказал, что причиной сокращения поставок арабики может стать неурожай зерен из-за не самых благоприятных погодных условий. Также на цену влияют количество остатков на биржевых складах, законодательные инициативы и инфляция.

Сорт робуста более устойчив к изменениям климата, его урожайность также более стабильна, отметили в компании. Но при этом добавили, что арабика и робуста — это разный по своим вкусовым качествам кофе, поэтому говорить о полном замещении не стоит, сообщает агентство «Прайм».

«Несмотря на рост цен на кофе, можно ожидать, что любители кофе продолжат наслаждаться своим любимым напитком, а рынок будет адаптироваться к новым условиям, предлагая разнообразные варианты и способы употребления кофе», - сказали в «МилФудс».

В январе эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин рассказал РИА Новости, что дефицита кофе в России нет, а спрос на напиток растет - даже на фоне рекордных цен на бирже. Эксперт сохраняет свои ожидания по росту цены на кофе - в декабре он прогнозировал, что в 2025 году кофе может подорожать на четверть, потому что у мировых лидеров по производству арабики и робусты - Бразилии и Вьетнама - снизится урожай из-за неблагоприятных погодных условий.