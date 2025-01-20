В России и мире

Синоптики прогнозируют раннее наступление лета в 2025 году

В текущем году лето в России наступит раньше обычного. Об этом 2 февраля сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Специалист напомнил, что в большинстве случаев прогнозы основываются на климатических данных и параллелях с предыдущими годами. Однако таких теплых зим и январей, как в этом году, еще не случалось, поэтому долгосрочные прогнозы могут быть ошибочными. Кроме того, нужно учитывать общие тенденции изменения климата.

«Можно говорить только о вероятности того или иного сценария в летние месяцы. Около 30% вероятности того, что будет холодное лето. Все остальное — шансы на нормальное или жаркое. Об экстремальных явлениях можно говорить только в рамках краткосрочных прогнозов», — сказал синоптик.

В целом количество экстремальных погодных событий за последнее десятилетие выросло на четверть на территории России, добавил Шувалов в интервью 360.ru.

«Можно предположить, что лето в 2025 году наступит пораньше. Такая тенденция прослеживается — год от года продолжительность летнего периода увеличивается», — заключил метеоролог.