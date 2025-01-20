В России и мире

Стали известны отрасли-лидеры по росту предложения зарплат

Наибольший прирост зарплатных предложений в январе 2025 года зафиксирован в сфере производства промышленного оборудования и станков — там средние предлагаемые зарплаты увеличились на 66% по сравнению с январем 2024 года, достигнув 118 433 рублей в месяц. Об этом говорится в результатах исследования платформы «Авито Работа».

Эксперты объяснили, что повышение связано с увеличением объемов промышленного производства и активным внедрением новых технологий, требующих квалифицированных специалистов. По сравнению с январем прошлого года больше всего зарплатные предложения выросли у пескоструйщиков (+60%), литейщиков (+42%) и вальцовщиков (+23%).

На втором месте — сфера управления персоналом: средние предлагаемые зарплаты выросли на 62% год к году и составили 78 319 рублей в месяц за полный рабочий день для начинающих специалистов с опытом работы до одного-трех лет. В то же время кандидатам на старшие и руководящие позиции могут предлагать значительно больше.

«Увеличение зарплатных предложений для HR-специалистов объясняется активным развитием бизнеса, необходимостью привлечения и удержания квалифицированных кадров, а также адаптацией компаний к изменяющимся условиям рынка труда. За год средние зарплатные предложения значительно выросли у менеджеров по персоналу (+87%) и специалистов по охране труда (+10%)», — отметили эксперты.

На третьей позиции гостиничный бизнес и туризм: рост зарплатных предложений по сфере составил 49% по сравнению с 2023-м. Соискатели на позиции в этой индустрии могут рассчитывать в среднем на 64 172 рублей ежемесячно. Увеличению доходов работников этого сегмента рынка способствовало развитие внутреннего туризма. Наиболее динамично средняя предлагаемая заработная плата год к году поднималась у хостес (+32%), поваров (+23%) и турагентов (+21%), пишут «Известия».

Значительный рост предложений по оплате труда также наблюдался в пищевой промышленности (+40%), телекоммуникациях и связи (+37%), а также в строительстве промышленных и инфраструктурных объектов (+36%).