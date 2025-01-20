В России и мире

Эксперт заявил, что российские технологии ИИ занимают лидирующую позицию в мире

В военной и экономической сферах российские технологии искусственного интеллекта (ИИ) находятся в тройке мировых лидеров. Об этом сообщил президент аналитической компании «Крибрум», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов.

«У нас боевые системы с искусственным интеллектом не хуже, чем у американцев, а иногда и лучше. В экономике искусственный интеллект тоже сейчас экономит большие деньги, он позволяет предсказывать дефекты», — сказал он.

Ашманов добавил, что в критически важных сферах Россия всегда была на лидирующих позициях в мире.

«Во всех этих рейтингах меняются местами три страны: США, Китай и мы. И вот так оно будет в ближайшие полвека», — заверил он.

При этом, продолжил Ашманов, Россия должна идти по собственному пути, чтобы ИИ работал на благо экономики и военной сферы государства, сообщают «Известия».