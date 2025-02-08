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Россиянин получил срок за нападение на знакомого и избиение возлюбленной из-за ревности

Козельский районный суд Калужской области вынес обвинительный приговор 53-летнему местному жителю, который совершил преступление на почве ревности.

Инцидент произошел 6 сентября в селе Рыченки Перемышльского района. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина приревновал свою возлюбленную к одному из знакомых. В порыве ярости он схватил нож и ударил соперника в живот, причинив тяжкий вред здоровью. После этого он напал на свою возлюбленную: схватив её за волосы, повалил на пол и начал избивать руками и ногами. Затем он приставил к горлу женщины кухонный нож и стал угрожать ей убийством, пишет Kaluga-poisk.ru.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона, ранее обвиняемый не имел судимости. Суд приговорил его к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он обязан выплатить 500 тысяч рублей потерпевшему в качестве моральной компенсации.