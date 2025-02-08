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В Калуге осудили женщину за участие в преступной схеме с «поддельной» мамой в роддоме

В Калужской области суд вынес приговор 43-летней иностранке, проживающей в Москве, её признали виновной в даче взятки полицейскому за бездействие.

Недавно был задержан «заказчик» преступления - мигрант, чья сестра поступила в родильный дом в Калуге и предъявила паспорт РФ, принадлежащий невестке. Тогда мужчина планировал оформить рождение ребёнка на свою законную супругу, но вскоре обман раскрылся, полиция начала проверку. Чтобы разрешить ситуацию, мигрант за 260 тысяч рублей предложил полицейскому прекратить расследование по факту использования подложного документа и поспособствовать в выдаче ему ребенка, но тот отказался.

43-летняя женщина действовала в интересах иностранца, в августе 2024 года при передаче первых 220 тысяч рублей виновную задержали.

Роженицу в декабре 2024 года осудили за использование поддельного паспорта гражданина Российской Федерации, пишет Kaluga-poisk.ru.

Главный прокурор Калужской области Константин Жиляков поддержал обвинение в отношении 43-летней жительницы Москвы. Суд приговорил её к штрафу в размере 1,5 млн рублей.