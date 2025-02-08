В России и мире

Товарооборот сельхозпродукции между Россией и ОАЭ в 2024 году вырос на 30%

Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в январе этого года по сравнению с первым месяцем прошлого года вырос в два раза. Об этом 19 февраля сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на международной выставке Gulfood 2025 в Дубае.

«Наша страна поставляет базовые сельскохозяйственные продукты, обеспечивающие продовольственную безопасность стран Персидского залива. И мы заинтересованы в дальнейшем укреплении сотрудничества. В прошлом году товарооборот сельхозпродукцией и продовольствием между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами увеличился на 30%. При этом на 30% вырос и российский экспорт», — сказал Патрушев.

Россия поставляет в ОАЭ зерновые и бобовые культуры, мясную продукцию, в том числе халяльную, которая отвечает всем стандартам. Есть большой потенциал в расширении ассортимента поставок мясной, молочной продукции и безалкогольных напитков, пишут «Известия».