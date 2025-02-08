В России и мире

В России средняя цена ОСАГО в 2024 году снизилась на 2,6%

Средняя цена ОСАГО по итогам 2024 года снизилась на 2,6%, составив 7,6 тысяч рублей, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Средний размер выплат при этом вырос на 13%, составив 99,9 тысяч рублей.

Общая сумма выплаченных компенсаций в 2024 году составила 202,5 миллиардов рублей, что на 21,4% больше, чем в 2023 году, сообщили в РСА. Число заключенных договоров выросло на 8,1%, составив 44,8 миллионов, 1 миллион из которых – «короткие» полисы ОСАГО. Общее число собранных премий составило 333,1 миллиардов рублей, увеличившись на 2,9% за год.

Евгений Уфимцев пояснил, что позитивная динамика в ОСАГО в 2024 году продиктована тремя факторами: запуск краткосрочных полисов, вступление в силу закона об ОСАГО на новых территориях и развитие электронных сервисов. «Последний стимул является особенно важным, ведь сейчас весь мир переходит в «цифру», граждане выбирают простоту, удобство и экономию времени, и, конечно, нажать пару кнопок куда проще, чем ехать в офис страховой компании»,— приводит слова господина Уфимцева пресс-служба РСА.

В декабре 2024 года средняя цена полиса составила 7362 рублей— это минимальное значение за весь год. Это на 6,8% ниже, чем в декабре 2023 года. Средний размер компенсации в декабре прошлого года составила 104 тысяч рублей (+13% к декабрю 2023 года), пишет «Коммерсантъ».