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Новый коронавирус, опасный для людей, выявили в Китае

Группа китайских ученых сообщила о выявлении нового коронавируса у летучих мышей, который потенциально может передаваться от животных к человеку. Однако, как отмечает гонконгское издание South China Morning Post, не стоит преувеличивать опасность этого открытия.

Исследование проводилось в лаборатории города Гуанчжоу, расположенного в южной провинции Гуандун, учеными из Академии наук Гуанчжоу, Уханьского университета и Уханьского института вирусологии под руководством вирусолога Ши Чжэнли. Она также известна как «batwoman» (женщина-летучая мышь) из-за многочисленных работ по изучению коронавируса у летучих мышей.

Ученые выявили новую разновидность вируса HKU5 у японского нетопыря в Гонконге, вирус относится к подроду мербековирусов, как, например, и вирус, вызывающий ближневосточный респираторный синдром (MERS), пишет РИА Новости.

По данным исследователей, выявленный вирус для заражения клеток способен связываться с человеческим ангиотензинпревращающим ферментом (ACE2), тем же рецептором, который использует вирус Sars-CoV-2, вызывающий COVID-19.

«Мы сообщаем об открытии и выделении отдельной линии (линии два) HKU5-CoV, которая может использовать не только ACE2 летучей мыши, но также ACE2 человека и различные ортологи ACE2 млекопитающих», — написали ученые в статье, опубликованной в журнале Cell.

Исследователи также отметили, что «мербековирусы летучих мышей <…> представляют высокий риск распространения на людей либо путем прямой передачи, либо с помощью промежуточных хозяев».

По их мнению, HKU5-CoV-2 связывается с рецепторами ACE2 не только человека, но и множества других видов, все из которых могут выступать в качестве промежуточных хозяев и впоследствии передавать вирус людям.

Ученые добавили, что необходим более тщательный мониторинг вируса, притом что его эффективность «значительно ниже», чем у вируса COVID-19, и «риск появления HKU5-CoV-2 в человеческой популяции не следует преувеличивать».

ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для установления происхождения коронавируса, в котором специалисты назвали его утечку из лаборатории «крайне маловероятной».

Также в докладе говорилось, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения коронавируса — прямую передачу человеку от животного — эксперты внесли в список гипотез «от возможных до вероятных». Миссия ВОЗ также назвала «возможной» версию передачи вируса через охлажденные продукты.