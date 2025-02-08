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Подросток выбросил своего новорожденного ребенка в мусорный бак в Подмосковье

Подросток выбросил своего новорожденного ребенка в мусорный бак в подмосковном городе Орехово-Зуево. Отец ребенка обвиняется в покушении на убийство и в настоящее время заключен под стражу.

Фотографии: прокуратура Московской области

26 февраля житель Орехово-Зуево обнаружил в мусорном баке новорожденного младенца, пишет «Московский Комсомолец». Ребенок был завернут в обычный пакет, словно мусор. Благодаря оперативному вмешательству бригады скорой помощи малыша доставили в роддом, где врачи установили, что он родился в тот же день около 19:00. Сейчас жизни и здоровью младенца ничего не угрожает.

Позже выяснилось, что родителями ребенка оказались подростки. Несовершеннолетняя мать и ее 15-летний партнер решили избавиться от новорожденного, оставив его в пакете в мусорном контейнере.