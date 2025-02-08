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В Роспатенте опровергли отказ Шаману в праве на товарный знак «Я Русский»

06.03.2025 20:30|ПсковКомментариев: 0

У артиста есть полгода на пояснения, почему бренд нужно регистрировать на его имя.


Фото: РИА Новости

Ряд СМИ и телеграм-каналов распространили информацию, что Роспатент якобы отказал Ярославу Юрьевичу Дронову — именно так по паспорту зовут певца SHAMAN (Шаман) — в регистрации товарного знака «Я Русский» по названию одной из его песен. Артист подал две заявки в октябре 2024 года. 

Индивидуальный предприниматель Ярослав Дронов обратился в Федеральную службу по интеллектуальной собственности в октябре 2024 года с заявками на регистрацию товарного знака «Я Русский», чтобы иметь право выпускать под этим брендом широкий спектр товаров: от ладана, украшений, спиртных напитков разной крепости до одежды, косметики и интимных игрушек.

При этом сам артист в качестве ответа на начавшийся в этой связи резонанс не раз заявлял, что не собирается выпускать ни водку, ни интимных кукол, ни мыло с трусами, а его цель оградить бренд «Я Русский» от использования недобросовестными дельцами. Став правообладателем товарного знака, Шаман смог бы разрешать или запрещать использовать название его хита на товарах. И подразумевается, что такого разрешения производителям и продавцам алкоголя и белья он не даст.

Но, скорее всего, отказ — лишь вопрос времени, пояснили в «Парламентской газете». Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман, сказал «Парламентской газете», что в силу общеупотребительности выражения «я русский» регистрация его как товарного знака крайне маловероятна.

Источник: Псковская Лента Новостей
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