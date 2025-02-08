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В Дагестане и Чечне заблокировали Telegram

Мессенджер Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне (Северо-Кавказский федеральный округ) по представлению правоохранительных органов, сообщил журналистам министр цифрового развития Республики Дагестан Юрий Гамзатов.

«Решение о блокировке Telegram в двух регионах СКФО - в Чечне и Дагестане - принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов. Его часто используют недруги, пример этому - беспорядки в аэропорту Махачкалы. Может быть, в дальнейшем Telegram и разблокируют», - сказал он.

Сбои в работе мессенджера Telegram отмечаются в ряде регионов Северного Кавказа с 2024 года. Гамзатов порекомендовал использовать аналоги популярного мессенджера. «Пока есть хорошие аналоги, например, "ВК", - добавил министр.

В октябре 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Участники массовых беспорядков уничтожили и повредили имущество международного аэропорта Уйташ на сумму более чем 24 млн рублей. В отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести, пишет ТАСС.