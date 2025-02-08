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Российские авиакомпании за год лишились почти 60 самолетов из-за проблем с запчастями и ремонтом

Российским авиакомпаниям пришлось вывести из эксплуатации 58 воздушных судов в 2024 году, сообщили в Интерфакс.



Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Подробности рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров. По его словам, трудности возникли из-за авиационных происшествий и невозможности выполнить ремонт лайнеров. На текущий момент в распоряжении авиакомпаний остается 1 138 самолетов и 920 вертолетов.

После начала СВО на Украине российская гражданская авиация столкнулась с жесткими санкциями. США, ЕС и другие страны запретили поставлять запчасти и готовые самолеты в Россию, а Boeing и Airbus прекратили техническую поддержку имеющихся лайнеров.

В частности, воздушные суда остались без регулярных проверок — C Check, которые проводятся производителями каждые 1,5–2 года, и более глубоких D Check, которые назначаются один раз в 6–12 лет.

В итоге отечественным авиаперевозчикам пришлось своими силами ремонтировать западные самолеты и прибегать для этого к «каннибализации» — разбирать на детали одни лайнеры для починки других. При этом флот российскими авиакомпаний на две трети состоит из иностранных самолетов, которые обеспечивают 90% перевозок пассажиров внутри страны. Еще около 150 бортов — это SSJ-100, которые также сильно зависят от западных комплектующих.