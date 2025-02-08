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В России и мире

Парламент Эстонии отказался закрывать границу с Россией

20.03.2025 16:24|ПсковКомментариев: 0

Парламент Эстонии Рийгикогу 20 марта отклонил предложение о закрытии границы с Россией, выдвинутое консервативной партией «Отечество».

Законопроект получил поддержку лишь 14 депутатов, тогда как 61 высказался против. Таким образом, инициатива осталась нереализованной, пишет «Фонтанка.ру».

Представитель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу обосновал необходимость закрытия границы с Россией угрозой гибридных атак, исходящих, по его мнению, от российской стороны. Он утверждал, что такая мера оправдана в текущих геополитических условиях и что у властей Эстонии есть ресурсы и правовые основания для её осуществления.

Напомним, Латвийская Республика закрыла на неопределенный срок пункты пропуска на границе с Россией и Белоруссией для пешеходов и велосипедистов с 19 марта.

Источник: Псковская Лента Новостей
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