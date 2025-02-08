В России и мире

Михаилу Ефремову одобрили условно-досрочное освобождение

Прокурор считает, что актер Михаил Ефремов искупил свою вину за смертельное дорожно-транспортное происшествие и готов выйти на свободу условно-досрочно. Об этом на заседании в Алексеевском суде Белгородской области заявил представитель надзорного ведомства.

Прокурор указал, что подсудимый исправился, цель уголовного наказания достигнута, поэтому он одобрил ходатайство об УДО. Вместе с тем прокурор напомнил о запрете на управление транспортом сроком на 3 года после освобождения актера.

В настоящее время судья в совещательной комнате выносит решение по прошению Ефремова об УДО.

В ходе слушаний стало известно, что он постоянно нарушал дисциплину и форму одежды в колонии, пишет Lenta.ru.

Смотрите также Михаила Ефремова приговорили к тюремному заключению за смертельное ДТП

Актер был приговорен к 7,5 года лишения свободы за аварию, которая произошла 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.