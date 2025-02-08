В Вологодской области самолет аварийно сел на трассу

Транспортная прокуратура проводит проверку после аварийной посадки легкомоторного самолета Л4 RA-3337 в Вологодской области, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
Фото здесь и далее: Северо-Западная транспортная прокуратура
«29 марта легкомоторный самолет Л4 RA-3337 выполнял учебно-тренировочный полет и совершил вынужденную посадку на трассе А-114 "Вологда-Новая Ладога" между поселками Лесково и Сосновка в Вологодской области. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.
Обстоятельства и причины устанавливаются.
Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.