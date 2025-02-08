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Теперь долги по ЖКХ родители не смогут переложить на ребенка

Долги и пени по оплате услуг ЖКХ теперь нельзя переложить на ребенка, их погашение является обязанностью обоих родителей, сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

Родители должны оплачивать коммунальные услуги за детей до их совершеннолетия, даже если не живут вместе с ними, говорится в определении судебной коллегии Верховного суда России по гражданским делам.

«Тут речь идет о конкретизации ответственности родителей за недвижимость детей. Если ребенок является собственником, коммунальные платежи — это не его личное бремя, а ответственность родителей, причём обоих. Это важно, потому что теперь нельзя переложить на ребенка долги и пени по ЖКХ, чтобы они на нем накапливались», - сказал Гаврилов.

По его словам, в результате ребенок, став совершеннолетним, не столкнется с большой задолженностью. Депутат отметил, что нести расходы на содержание недвижимости - это обязанность не ребенка, а родителей.

«Даже если подростку исполнилось 14 лет и он имеет право самостоятельно оплачивать коммунальные счета, в случае отсутствия доходов у ребенка, да и в любом другом случае, ответственность родителей становится необходимым элементом защиты интересов третьих лиц, предоставляющих коммунальные услуги», - пояснил парламентарий.

Депутат отметил, если за ребенком числится долг по оплате услуг ЖКХ, его должны выплатить двое родителей, если не доказано обратное, пишут РИА Новости.

«Необходимо соблюдать жилищные права детей в целях укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, любви к детям», - заключил Гаврилов.