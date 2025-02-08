Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
Господин Рейтингомер
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Предпоказ фильма «Смерть единорога»
Креативная экономика Как начать свое дело?
Эквайринг За счет ПСБ
Наталия Родионова О работе в профсоюзе
Лёгкая кухня Брускетта с креветками
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Кампуса Не будет
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
 
 
 
ещё В России и мире 08.02.2025 20:200 Скрипку Страдивари продали на аукционе Sotheby`s за $11,25 млн 30.03.2025 19:400 Роспотребнадзор изучает вирус, якобы вызывающий кашель с кровью 30.03.2025 19:200 Москвич выкинул кота из окна из-за проигрыша футбольной команды 30.03.2025 18:000 Трамп пригрозил России новыми пошлинами 30.03.2025 15:000 Теперь долги по ЖКХ родители не смогут переложить на ребенка 30.03.2025 13:400 Эквадор в 2024 году удержал долю в 98% на рынке бананов в России
 
 
 
Самое популярное 25.03.2025 16:084 Кампуса не будет 24.03.2025 17:572 Рейтингомер: вызов на дуэль, пойманный Андрей Малахов и сбежавшая Анфиса Чехова 25.03.2025 12:210 С ресторана в Пскове могут взыскать 200 тысяч рублей за нарушение авторских прав 25.03.2025 17:010 Интерактив: Просочиться в псковский «Автохолл» 26.03.2025 22:490 В Пскове сбита женщина на пешеходном переходе. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Трамп пригрозил России новыми пошлинами

30.03.2025 18:00|ПсковКомментариев: 0

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет вторичные пошлины на экспорт нефти из России при отсутствии соглашения с Москвой по прекращению конфликта на Украине, его слова приводит NBC News.

Фото: Getty Images / Alex Wong

«Если Россия и я не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине, и если я считаю, что это была вина России — что может быть и не так — но если я считаю, что это была вина России, то я собираюсь установить вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России», — цитирует американского лидера телеканал.

Трамп также пригрозил возможными последствиями импортерам нефти из России при таком развитии событий, пишут РИА Новости

«Это будет означать, что если вы покупаете нефть у России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах», — указал он.

Американский лидер уточнил, что планирует ввести пошлину в размере от 25% до 50% на всю нефть, экспортируемую из России. Он также добавил, что планирует вскоре вновь созвониться с президентом России Владимиром Путиным. 

Теги: #Россия #США
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Стали ли вы водить аккуратнее после повышения штрафов за нарушение ПДД?
В опросе приняло участие 143 человека
30.03.2025, 20:000 Депутат рассказала об условиях для отключения отопления 30.03.2025, 19:400 Роспотребнадзор изучает вирус, якобы вызывающий кашель с кровью 30.03.2025, 19:200 Москвич выкинул кота из окна из-за проигрыша футбольной команды 30.03.2025, 19:050 Тело мужчины с признаками утопления обнаружили в реке Кухва Островского района
30.03.2025, 19:000 К концу предстоящей недели на Северо-Западе России ожидается похолодание 30.03.2025, 18:400 В псковском подворье «Птичий дворик» вылупились три страусёнка Эму 30.03.2025, 18:200 Эксперт предупредила, что беспроводные наушники могут стать инструментом мошенничества 30.03.2025, 18:000 Трамп пригрозил России новыми пошлинами
30.03.2025, 17:400 Сотрудники «Михайловского» поучаствовали в «книжкиной неделе» России и Беларуси 30.03.2025, 17:200 Псковский десятиклассник победил в научно-технической олимпиаде «Старт в Науку» 30.03.2025, 17:000 День социального работника уголовно-исполнительной системы РФ отмечается 30 марта 30.03.2025, 16:400 80-летие отметила псковичка на массовом забеге на Набережной реки Великой
30.03.2025, 16:240 В Пскове водитель такси сбил ребенка во дворе дома 30.03.2025, 16:200 До +17 градусов прогнозируют в Псковской области 31 марта 30.03.2025, 16:030 Борис Елкин: Гала-концерт стал яркой финальной точкой III Международного фестиваля-конкурса «Псковский скоморох» 30.03.2025, 15:400 Псковский Барсик станет частью выставки на финале конкурса от Российского общества «Знание»
30.03.2025, 15:200 Врач рассказала о продуктах, обладающих антивозрастным эффектом 30.03.2025, 15:000 Теперь долги по ЖКХ родители не смогут переложить на ребенка 30.03.2025, 14:400 Новые скворечники появились в музее-усадьбе «Петровское» в Пушкинских Горах 30.03.2025, 14:200 22 псковских школьника приняли участие в Международном форуме научной молодежи в Москве
30.03.2025, 14:000  ООО «Экогрупп» предупреждает о телефонных мошенниках, которые представляются сотрудниками псковской компании 30.03.2025, 13:400 Эквадор в 2024 году удержал долю в 98% на рынке бананов в России 30.03.2025, 13:200 Пскович стал самым младшим делегатом съезда Движения Первых 30.03.2025, 13:000 Псковичка заняла третье место на Всероссийских соревнованиях по фехтованию
30.03.2025, 12:400 Жительница Опочки осуществила фиктивную регистрацию двух граждан Республики Таджикистан 30.03.2025, 12:200 HR-эксперт рассказала о вакансиях, которые сейчас в спросе 30.03.2025, 12:000 36% псковичей — за то, чтобы повысить возраст молодежи c 35 до 40 лет - опрос 30.03.2025, 11:400 Почти 500 тысяч рублей потеряли жительницы Псковской области из-за мошенников
30.03.2025, 11:200 Об изменениях в семейной ипотеке с 1 апреля, рассказали россиянам 30.03.2025, 11:000 Юрист назвал мусор, за выброс которого на свалку грозит штраф 30.03.2025, 10:400 Эксперт предупредил, что рост цен на топливо весной может ускориться 30.03.2025, 10:200 Счётная палата и правительство запустят серию семинаров для финансистов в бюджетных учреждениях Псковской области
30.03.2025, 10:000 В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь 30.03.2025, 09:400 Эксперт рассказала, что мошенники делают с чужими номерами СНИЛС 30.03.2025, 09:200 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 30 марта 30.03.2025, 09:000 День прогулки по парку отмечается 30 марта
29.03.2025, 22:000 Российский рэпер находится в тяжелом состоянии в клинике Таиланда 29.03.2025, 21:440 Момент ДТП на Октябрьской площади в Пскове попал на видео 29.03.2025, 21:370 Более 300 тысяч детей совершили льготные перелеты в России 29.03.2025, 21:230 В Вологодской области самолет аварийно сел на трассу
29.03.2025, 21:000 В России расширили список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь 29.03.2025, 20:370 Суд заблокировал Telegram-каналы с данными по выводу средств с «Пушкинских карт» 29.03.2025, 20:170 Моноспектакль Максима Аверина «Научи меня жить» прошел в Пскове. ФОТО 29.03.2025, 19:580 ДТП с участием фургона произошло на Крестовском шоссе в Пскове
29.03.2025, 19:402 Фотофакт: Синие подснежники расцвели в Пскове 29.03.2025, 19:160 В Петербурге задержали мужчину с тележкой, в которой нашли человеческие останки 29.03.2025, 18:500 Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о заболевании с кровавым кашлем 29.03.2025, 18:370 До +17 градусов прогреется воздух в Псковской области днем 30 марта
29.03.2025, 18:200 Неизвестный вирус, вызывающий кашель с кровью, появился в России 29.03.2025, 17:585 Фотофакт: Лошадницы продолжают оказывать услуги в Детском парке Пскова, несмотря на запрет 29.03.2025, 17:400 Эксперт перечислил опасные ингредиенты в составах протеиновых батончиков 29.03.2025, 17:170 Внутришкольный этап всероссийских соревнований по паркуру состоялся в Пскове
29.03.2025, 17:002 Аналитики спрогнозировали рост ВВП РФ 29.03.2025, 16:400 Закон о знании русского языка для детей мигрантов вступит в силу в апреле 29.03.2025, 16:200 Медработникам дефицитных специальностей будут выплачивать до миллиона рублей при приеме на работу в Псковской области 29.03.2025, 16:000 Псковича будут судить за кражу сломанного автомобиля
29.03.2025, 15:420 Что делать при утере за границей паспорта, рассказали в МВД 29.03.2025, 15:230 Правительство поддержало проект о блокировке денег, полученных преступным путем 29.03.2025, 15:020 Художник из Санкт-Петербурга представила в Пскове комикс про уроженку вымершей гдовской деревни 29.03.2025, 14:490 Солнечное затмение запечатлел псковский астроном
29.03.2025, 14:400 Как помочь в решении конфликта ребенка в школе с одноклассниками, объяснила специалист 29.03.2025, 14:200 Гала-концерт фестиваля «Псковский скоморох» проходит в Пскове 29.03.2025, 14:000 В учреждениях УИС Псковской области чествовали социальных работников в преддверии профессионального праздника 29.03.2025, 13:410 Псковичам напомнили о возможности наблюдать солнечное затмение 29 марта
29.03.2025, 13:190 Автомобиль изъяли у великолучанина за нетрезвую езду 29.03.2025, 13:000 Victoria`s Secret подала две заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент 29.03.2025, 12:370 Сотрудников правительства и исполнительных органов региона наградили в Пскове 29.03.2025, 12:200 Пскович со шрамом и бородой продолжает разыскиваться полицией
29.03.2025, 12:010 Россиянам дали рекомендации для защиты от кражи смартфона 29.03.2025, 11:400 Антинаркотическая акция продолжается в Псковской области 29.03.2025, 11:200 Роскачество рассказало о новой схеме мошенников с угрозами изъять домашних животных 29.03.2025, 11:000 Эксперт назвала преимущества поиска работы весной
29.03.2025, 10:370 Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении прав сироты в Псковской области 29.03.2025, 10:200 Эстафету Победы передадут из Псковской области в Смоленскую 29 марта 29.03.2025, 10:090 Подросток погиб при падении с крыши на улице Энтузиастов в Пскове 29.03.2025, 10:001 Стали известны марки автомобилей, которые чаще других отзывали в России
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru