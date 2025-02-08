В России и мире

Трамп пригрозил России новыми пошлинами

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет вторичные пошлины на экспорт нефти из России при отсутствии соглашения с Москвой по прекращению конфликта на Украине, его слова приводит NBC News.

Фото: Getty Images / Alex Wong

«Если Россия и я не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине, и если я считаю, что это была вина России — что может быть и не так — но если я считаю, что это была вина России, то я собираюсь установить вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России», — цитирует американского лидера телеканал.

Трамп также пригрозил возможными последствиями импортерам нефти из России при таком развитии событий, пишут РИА Новости.

«Это будет означать, что если вы покупаете нефть у России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах», — указал он.

Американский лидер уточнил, что планирует ввести пошлину в размере от 25% до 50% на всю нефть, экспортируемую из России. Он также добавил, что планирует вскоре вновь созвониться с президентом России Владимиром Путиным.