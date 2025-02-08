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Экс-Губернатор Курской области отправлен в столичное СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере

Экс-Губернатор Курской области Алексей Смирнов отправлен в столичное СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Фото: Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смирнова Алексея Борисовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ , на срок 2 месяца», - говорится в сообщении.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства Алексея Смирнова и его защитника-адвоката об избрании в отношении экс-губернатора иной, более мягкой меры пресечения, не связанной с заключением под стражей.