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В торгах на поставку питания в школы Калуги доказали картельный сговор

Поставщика школьного питания в Калуге уличили в картельном сговоре, сообщили 23 апреля в региональном управлении ФАС.

Напомним, что еще в сентябре 2024 года калужской управление антимонопольной службы раскрыло картельный сговор на торгах по организации питания школьников. Удалось доказать, что «Калужская продовольственная компания» и «Калужский комбинат школьного питания» заключили антиконкурентное соглашение, в ходе которого вторая компания участвовала в конкурсе лишь формально.

У кандидатов был один IP-адрес, штат сотрудников пересекался, ​компании снижали цену на торгах минимально - всего на 1%, совпали и свойства приложенных файлов для участия в торгах, были заключены взаимовыгодные договоры между организациями и прочее, пишет Kaluga-poisk.ru.

В итоге ООО «Калужский комбинат школьного питания» признали виновным в нарушении антимонопольного законодательства из-за заключения картельного соглашения, направленного на поддержание цен в ходе торгов. Компанию оштрафовали, но сумма не называется.