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Верховный суд разрешил использовать ножи для самообороны

Россияне могут использовать для самообороны ножи при условии, если нападавших много, а опасность грозит в том числе детям. Об этом говорится в обзоре судебной практики, опубликованном на сайте Верховного суда РФ.

Фото: РИА Новости/ Алексей Куденко

Данное дело включено в обзор практики, чтобы обеспечить ее единообразие, теперь другие суды должны руководствоваться этим примером при принятии решений.

Поводом для такого разъяснения стало дело жителя Твери. Во время семейного праздника у одного из его гостей случился конфликт с соседкой. Та позвонила своему сыну и попросила приехать и разобраться с оскорбившим ее человеком. В итоге он приехал пьяный, с двумя друзьями, они вооружились деревянными палками, ворвались на придомовую территорию, стали избивать как предполагаемого обидчика, так и хозяина дома, у которого на руках была его маленькая дочь. Тогда тот взял со стола нож и нанес удары нападавшим. Все трое скончались.

Следствие обвинило мужчину по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»), но Тверской областной суд, в который обратились потерпевшие, вынес оправдательный приговор, сославшись на то, что сделанное было самообороной. Потерпевшие дошли до Верховного суда, оспаривая оправдание, но и он посчитал квалификацию правильной.

«Суд пришел к обоснованному выводу о том, что количество нападавших, их агрессивное поведение, обстоятельства и характер примененного физического насилия в присутствии малолетних детей в отношении самого оправданного, других находившихся на территории его домовладения лиц, в вечернее время, а также внезапность нападения и применение нападавшими предметов, используемых в качестве оружия, давали оправданному право принять адекватные меры защиты себя, своей семьи, в том числе малолетнего ребенка и иных лиц», — говорится в материале обзора.