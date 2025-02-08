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Умерла актриса Светлана Харлап, озвучивавшая Хрюшу и Степашку

На 85-м году жизни умерла российская актриса театра и кино Светлана Харлап, которая озвучивала Хрюшу, Степашку и Каркушу в передаче «Спокойной ночи малыши». Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба Российского академического молодежного театра (РАМТ).

Фото: ТАСС/ Вячеслав Прокофьев

Светлана Харлап была принята в труппу РАМТ в 1964 году, сразу после окончания Драматической студии при Центральном детском театре. В 1970 году окончила театроведческий факультет ГИТИСа.

Харлап более 55 лет работала в театре и сыграла около 60 ролей, принимала участие в спектакле «Рамаяна», который шел на сцене Центрального детского театра более 20 лет, и до выхода на пенсию в 2022 году играла миссис Харпер в «Приключениях Тома Сойера».

«На протяжении долгих лет Светлана Евгеньевна озвучивала кино и мультфильмы, рекламные ролики и даже компьютерные игры. Была человеком заразительного жизнелюбия, оптимизма и неиссякаемой энергии», — дополнили в РАМТ.