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Письмо выжившего пассажира «Титаника» продали почти за 400 тысяч долларов

На аукционе письмо выжившего пассажира корабля «Титаник» полковника Арчибальда Грейса было продано почти за 400 тысяч долларов.

Фото: Известия/Анна Селина

«Письмо-карточка датировано 10 апреля 1912 года, днем ​​его посадки на корабль, и имеет почтовый штемпель Квинстауна от 15:45 11 апреля и Лондона от 12 апреля. В нем говорилось: «Это прекрасный корабль, но я дождусь конца своего путешествия, прежде чем вынесу о нем суждение», — пишет издание.

Отмечается, что это самая высокая сумма, которую когда-либо платили за письмо, написанное на борту «Титаника». При этом итоговая цена письма на аукционе в пять раз превысила начальную, пишет Газета.Ru.