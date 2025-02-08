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Продюсер «Маши и Медведя» опроверг сообщения о прекращении деятельности в России

Продюсер и директор сериала «Маша и Медведь» Дмитрий Ловейко в беседе с ТАСС опроверг информацию о прекращении деятельности проекта в России. Он добавил, что московский офис, где в том числе производят сериал, продолжит свою работу.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что к июню этого года создатель культового мультсериала студия «Анимаккорд» прекратит работу в России и перенесет свою деятельность на Кипр, якобы автор сериала Олег Кузовков полностью разорвал связи с московским офисом.

«Офис в Москве не закрывается. Также наши производственные партнеры в Сербии, на Кипре и других странах продолжат свою работу. Сериал, безусловно, остается в России. Мультик будет смотреть еще несколько поколений», - сказал продюсер.

Он также отметил, что сериал давно производится не только в России, но и в других странах «в соответствии с современными тенденциями разделения труда в анимации». «Поэтому процесс производства мультсериала постоянно переформатируется, поскольку любой телепродукт со временем меняется. Креатив же остается в России, контент тоже», - подчеркнул собеседник ТАСС.